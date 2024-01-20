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В Киеве переименовали сразу пять библиотек: какие и почему

08:36, 20 января 2024
В столице переименованы библиотеки Централизованной библиотечной системы Днепровского и Шевченковского районов.
В Киеве переименовали сразу пять библиотек: какие и почему
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В Киеве изменили названия пяти библиотек, связанных с идеологическими личностями россии. Речь идет о заведениях Днепровского и Шевченковского районов. Об этом сообщил официальный сайт Киевского городского совета.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, переименование библиотек – это продвижение очищения от маркеров «русского мира».

«Возвеличение россии, ссср и российского империализма недопустимо в столице Украины. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в конце концов избавиться от всех идеологических враждебных названий в нашем городе. Культурная кремлевская пропаганда десятилетиями пыталась обесценить нашу историю, наших людей, и сейчас город работает над тем, чтобы восстановить справедливость. В том числе киевские библиотеки должны носить имена выдающихся украинцев», – подчеркнула она.

В столице переименованы библиотеки Централизованной библиотечной системы Днепровского и Шевченковского районов:

библиотека имени Константина Симонова – «Библиотека на Воскресенке»;

библиотека имени Владимира Маяковского – «Библиотека на Русановке»;

библиотека имени Максима Горького – библиотека имени Николая Кулиша;

библиотека имени В. Дубинина для детей – «Библиотека имени Дмитрия Билоуса для детей»;

библиотека имени М. Чернышевского – «Библиотека на Дегтяревской».

Ранее сообщалось, что в Киеве откроют библиотеку, которая более 100 лет была закрыта для посетителей.

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