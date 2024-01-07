В Киеве откроют библиотеку, которая более 100 лет была закрыта для посетителей

Библиотека в Музее Ханенко имеет книги от конца 19-го столетия.

Источник фото: khanenkomuseum.kiev.ua

Музей Ханенко частично откроет библиотеку, которая в последний раз была доступна для посетителей в 1920-х годах. Об этом сообщила директорка музея Юлия Ваганова, пишет «Общественное Культура».

«В Музее Ханенко есть прекрасная библиотека [...] Мы хотели бы показать отдельные части этой библиотеки, сделать ее частично публичной, рассказать историю этой библиотеки», — говорит она.

Ваганова отметила, что библиотека имеет книги от конца 19-го столетия — все эти книги принадлежали Варваре и Богдану Ханенко.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (неофициальное название: Музей Ханенко, предыдущее название: Киевский музей западного и восточного искусства) — музей мирового искусства, представляющий самые значительные в Украине коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.