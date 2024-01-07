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  1. В Украине

В Киеве откроют библиотеку, которая более 100 лет была закрыта для посетителей

12:41, 7 января 2024
Библиотека в Музее Ханенко имеет книги от конца 19-го столетия.
В Киеве откроют библиотеку, которая более 100 лет была закрыта для посетителей
Источник фото: khanenkomuseum.kiev.ua
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Музей Ханенко частично откроет библиотеку, которая в последний раз была доступна для посетителей в 1920-х годах. Об этом сообщила директорка музея Юлия Ваганова, пишет «Общественное Культура».

«В Музее Ханенко есть прекрасная библиотека [...] Мы хотели бы показать отдельные части этой библиотеки, сделать ее частично публичной, рассказать историю этой библиотеки», — говорит она.

Ваганова отметила, что библиотека имеет книги от конца 19-го столетия — все эти книги принадлежали Варваре и Богдану Ханенко.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (неофициальное название: Музей Ханенко, предыдущее название: Киевский музей западного и восточного искусства) — музей мирового искусства, представляющий самые значительные в Украине коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира.

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