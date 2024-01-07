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  1. В Україні

У Києві відкриють бібліотеку, яка більше 100 років була закрита для відвідувачів

12:41, 7 січня 2024
Бібліотека у Музеї Ханенків має книжки від кінця 19-го сторіччя.
У Києві відкриють бібліотеку, яка більше 100 років була закрита для відвідувачів
Джерело фото: khanenkomuseum.kiev.ua
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Музей Ханенків частково відкриє книгозбірню, яка востаннє була доступна для відвідувачів у 1920-х роках. Про це повідомила директорка музею Юлія Ваганова, пише «Суспільне Культура».

«У Музеї Ханенків є прекрасна бібліотека [...] Ми б хотіли показати окремі частини цієї бібліотеки, зробити її частково публічною, розказати історію цієї бібліотеки», — говорить вона.

Ваганова зазначила, що бібліотека має книжки від кінця 19-го сторіччя — всі ці книжки належали Варварі та Богдану Ханенкам.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (неофіційна назва: Музей Ханенків, попередня назва: Київський музей західного та східного мистецтва) — музей світового мистецтва, що презентує найзначніші в Україні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу.

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