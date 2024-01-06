У Нацкомісії нагадали вартість іспиту на знання мови для осіб, які хочуть набути громадянство України

Деякі особи для набуття громадянства України можуть складати іспит на знання української мови безкоштовно.

Джерело фото: Micha Klootwijk

Іноземці або особи без громадянства, які хочуть набути громадянство України, сплачують до загального фонду державного бюджету кошти за складання іспиту на рівень володіння державною мовою. Порядок проведення іспитів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 409 (зі змінами).

Як повідомили у Національній комісії зі стандартів державної мови, сума оплати становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Із 1 січня 2024 року це 9084 грн (3028 х 3). Сплачувати можна у будь-якій банківській установі України за реквізитами нижче.

Однак, як зазначили у Нацкомісії, особи, яким надано статус біженця або притулок в Україні іспит для набуття громадянства можуть складати безплатно.

Також безоплатно іспит для набуття громадянства складають особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України (стаття 7 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»)

Про відкриття реєстрації на іспит у січні 2024 року Комісія має повідомити додатково.

Джерело фото: Національна комісія зі стандартів державної мови

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