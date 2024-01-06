Перші офіцери, як прогнозує міністр внутрішніх справ, заступлять на службу до першої групи шкіл уже в березні цього року.

Джерело фото: МВС

На відбір офіцерів безпеки в закладах освіти зголосилося вже 1400 поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, офіцер реагуватиме на проникнення до школи сторонніх осіб, на звернення батьків, педагогів та дітей, контролюватиме евакуацію дітей в укриття під час повітряної тривоги.

«І тут мова йде про те, щоб і дітей, і педагогічний персонал захистити максимально в умовах, коли на руках дуже багато зброї, вибухівки, і ми говоримо, що цей поліцейський безпеки - це особа, яка має продумати разом зі своїм керівництвом комплекс безпекових заходів для школи, починаючи з її периметру», - підкреслив міністр.

На питання про те, чи такі офіцери безпеки будуть у кожній школі, а сам навчальний заклад буде обладнано рамками безпеки, через які проходитимуть учні й учителі, Ігор Клименко відповів, що так, але поетапно.

«Є такі економічні обґрунтування, які ми розглядали вже і на Кабінеті Міністрів. Бо є великі школи, є школи по 2 корпуси або по 3 корпуси. Таких шкіл, наприклад 2000. І так, якщо, наприклад, це школа велика, ми говоримо про рамки, через які будуть проходити діти і дорослі викладацький персонал, обслуговуючий персонал, звичайно, по відповідних документах», - заначив він.

А якщо це школа на 100 учнів, то там, стверджує міністр, будуть працювати поліцейські з металодетектором.

Також, за словами очільника МВС, в школах планується розмістити й камери відеоспостереження.

«На сьогоднішній день 1400 наших поліцейських уже зголосилося взяти участь у відборі на посаду шкільного поліцейського офіцера безпеки», - повідомив він.

Із них на першому етапі передбачено відібрати не більше 500, які вже пройдуть курс підвищення кваліфікації і вже заступлять на службу в освітні заклади. Їх мають замінити офіцери безпеки, яких скоро наберуть у рамках рекрутингової кампанії.

Перші офіцери Служби освітньої безпеки, спрогнозував він, заступлять на службу до першої групи шкіл уже в березні цього року.

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