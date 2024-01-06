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  1. В Украине

На отбор офицеров безопасности в заведениях образования вызвалось уже 1400 полицейских

16:50, 6 января 2024
Первые офицеры, как прогнозирует министр внутренних дел, вступят на службу в первую группу школ уже в марте этого года.
На отбор офицеров безопасности в заведениях образования вызвалось уже 1400 полицейских
Источник фото: МВД
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На отбор офицеров безопасности в заведениях образования вызвалось уже 1400 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, офицер будет реагировать на проникновение в школу посторонних лиц, на обращения родителей, педагогов и детей, контролировать эвакуацию детей в укрытие во время воздушной тревоги.

«И здесь речь идет о том, чтобы и детей, и педагогический персонал защитить максимально в условиях, когда на руках очень много оружия, взрывчатки, и мы говорим, что этот полицейский безопасности – это лицо, которое должно продумать вместе со своим руководством комплекс мер безопасности для школы, начиная с ее периметра», - подчеркнул министр.

На вопрос о том, будут ли такие офицеры безопасности в каждой школе, а само учебное заведение будет оборудовано рамками безопасности, через которые будут проходить ученики и учителя, Игорь Клименко ответил, что да, но поэтапно.

«Есть такие экономические обоснования, которые мы рассматривали уже и на Кабинете Министров. Ибо есть большие школы, есть школы по 2 корпуса или по 3 корпуса. Таких школ, например 2000. И так, если, например, это школа большая, мы говорим о рамках, через которые будут проходить дети и взрослые преподавательский персонал, обслуживающий персонал, конечно, по соответствующим документам», - отметил он.

А если это школа на 100 учеников, то там, утверждает министр, будут работать полицейские с металлодетектором.

Также, по словам главы МВД, в школах планируется разместить и камеры видеонаблюдения.

«На сегодняшний день 1400 наших полицейских уже вызвалось принять участие в отборе на должность школьного полицейского офицера безопасности», - сообщил он.

Из них на первом этапе предусмотрено отобрать не более 500, которые уже пройдут курс повышения квалификации и уже заступят на службу в образовательные учреждения. Их должны заменить офицеры безопасности, которых скоро наберут в рамках рекрутинговой кампании.

Первые офицеры Службы образовательной безопасности, спрогнозировал он, вступят на службу в первую группу школ уже в марте этого года.

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