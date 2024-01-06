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На Крещение из кранов в Киеве будет течь освященная вода

14:02, 6 января 2024
«Киевводоканал» на Крещение будет подавать освященную воду в город.
На Крещение из кранов в Киеве будет течь освященная вода
Изображение: freepik.com
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В Киеве на Крещение в город будут подавить освященную воду. Об этом сообщили в «Киевводоканале» и отметили, что это будет актуально для тех, кто по разным причинам не сможет прийти в храмы, чтобы освятить воду.

Так, накануне на водопроводных станциях «Киевводоканала» настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого (Малая Теплая София) и Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович совершил чин великого водосвятия.

«Поэтому вся вода, которая будет подаваться в город в день Крещения, будет освящена», - отметили в «Киевводоканале».

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