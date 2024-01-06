На Водохреще з кранів у Києві буде текти освячена вода

«Київводоканал» на Водохреще подаватиме освячену воду в місто.

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У Києві на Водохреще в місто подавитимуть освячену воду. Про це повідомили у «Київводоканалі» та зауважили, що це буде актуально для тих, хто з різних причин не зможе прийти до храмів, щоб освятити воду.

Так, напередодні на водопровідних станціях «Київводоканала» настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович здійснив чин великого водосвяття.

«Тож вся вода, яка подаватиметься в місто в день Водохреща, буде освячена», - наголосили у «Київводоканалі».

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