У Раді зареєстрували постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з посади замголови безпекового комітету

Постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань оборони зареєстрували 6 січня.

Як раніше ми писали, комітет з питань оборони вирішив відізвати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови.

У суботу, 6 січня, у Верховній Раді зареєстрували проект Постанови про відкликання народного депутата України Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний документ з’явився на офіційному сайті парламенту.

«Керуючись положеннями статті 83 Регламенту Верховної Ради України, статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» пропонується відкликати народного депутата України Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - йдеться у пояснювальній записці.

Раніше ми писали, що Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію.

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