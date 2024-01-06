В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности зампредседателя оборонного комитета

Постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне зарегистрировали 6 января.

Как ранее мы писали, комитет по обороне решил отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя.

В субботу, 6 января, в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об отзыве народного депутата Украины Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Соответствующий документ появился на официальном сайте парламента.

«Руководствуясь положениями статьи 83 Регламента Верховной Рады Украины, статьи 7 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» предлагается отозвать народного депутата Украины Безуглу Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», - говорится в пояснительной записке.

Ранее мы писали, что Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

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