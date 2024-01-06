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В Украине перевозчикам хотят отменить «военные лицензии»

13:44, 6 января 2024
В Украине подготовили проект изменений в условия лицензирования перевозчиков.
В Украине перевозчикам хотят отменить «военные лицензии»
Фото: avtosota.com
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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте подготовила проект постановления Кабмина об изменениях в условиях лицензирования перевозчиков. Об этом говорится на официальном сайте Укртрансбезопасности.

Проект постановления разработан с целью приведения Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 02 декабря 2015 г. № 1001 в соответствие с законами Украины «О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности» от 02 октября 2019 года № 139-IX, «О страховании» от 18 ноября 2021 года № 1909-IX и «Об административной процедуре» от 17 февраля 2022 года № 2073 -IX.

Предлагается:

  - отменить упрощенный порядок выдачи лицензий (лицензии на период действия военного положения) – так называемые «военные лицензии»;

- зафиксировать электронный формат подачи документов;

- установить получение водителями сертификата профессиональной компетенции с внесением в Реестр профессиональных водителей.

Предложения к проекту Постановления можно направить до 6 февраля по адресу: ул. Физкультуры, 9, комн. 613, г. Киев, 03150, или в электронном виде по электронному адресу: [email protected].

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