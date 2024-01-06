Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы рф

Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам, - отметил Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Замороженные российские активы за рубежом на сегодняшний день составляют около 300 млрд долларов. Потеря активов будет самой болезненной для россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», - написал Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию россии, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

«Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. По пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство «Группы семи», - добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.