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Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы рф

13:04, 6 января 2024
Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам, - отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы рф
Фото: president.gov.ua
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Замороженные российские активы за рубежом на сегодняшний день составляют около 300 млрд долларов. Потеря активов будет самой болезненной для россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», - написал Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию россии, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

«Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. По пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство «Группы семи», - добавил Президент.

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