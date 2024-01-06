Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Скільки будуть отримувати прокурори САП в 2024 році

Як будуть рахувати посадові оклади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за новим законом.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

  1. В Україні

Володимир Зеленський закликав передати Україні заморожені активи рф

13:04, 6 січня 2024
Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей, - зазначив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський закликав передати Україні заморожені активи рф
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Заморожені російські активи за кордоном на сьогодні становлять близько 300 млрд доларів. Втрата активів буде найболючішою для росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», - написав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», - додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду