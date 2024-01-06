Володимир Зеленський закликав передати Україні заморожені активи рф

Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей, - зазначив Володимир Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Заморожені російські активи за кордоном на сьогодні становлять близько 300 млрд доларів. Втрата активів буде найболючішою для росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», - написав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», - додав Президент.

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