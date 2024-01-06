В Україні планують реформувати підходи до держзамовлення та модернізувати службу зайнятості

У Міністерстві економіки зазначають, що у українців з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію.

Фото: slovoidilo.ua

У 2024 році Міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У міністерстві зазначають, що це такий вид кадрового дефіциту, коли безробітних багато, але в той самий час ринок праці потребує зовсім інших фахівців. Щоб розв’язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію.

«Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов», – підкреслила перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Ще одним важливим кроком на шляху оновлення ринку праці в Україні стане модернізація Державної служби зайнятості. Відбудеться поступовий перехід цієї структури до сервісно-орієнтованої моделі розвитку людського капіталу та підтримки соціально незахищених категорій населення, додають у міністерстві.

Раніше Уряд погодив нову систему фінансування вищої освіти.

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