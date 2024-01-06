Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

Верховный Суд объяснил, когда апелляционный суд не имеет права продолжать пересмотр приговора в части осуждения

Апелляционный суд сначала закрыл производство, а затем продолжил рассмотрение апелляционных жалоб в уже закрытом производстве, хотя законом не предусмотрено проведение каких-либо процессуальных действий после закрытия уголовного производства.

Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Превышение суммы финансовых операций, заявленной клиентом, - Нацбанк внес изменения по мониторингу

НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

  1. В Украине

В Украине планируется реформировать подходы к госзаказу и модернизировать службу занятости

12:45, 6 января 2024
В Министерстве экономики отмечают, что у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию.
В Украине планируется реформировать подходы к госзаказу и модернизировать службу занятости
Фото: slovoidilo.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В 2024 году Министерство экономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается в совсем других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию.

«Грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы – максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях», – подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Еще одним важным шагом по пути обновления рынка труда в Украине станет модернизация Государственной службы занятости. Состоится постепенный переход этой структуры к сервисно-ориентированной модели развития человеческого капитала и поддержке социально незащищенных категорий населения, добавляют в министерстве.

Ранее Правительство согласовало новую систему финансирования высшего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду