В Украине планируется реформировать подходы к госзаказу и модернизировать службу занятости

В Министерстве экономики отмечают, что у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию.

Фото: slovoidilo.ua

В 2024 году Министерство экономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается в совсем других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию.

«Грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы – максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях», – подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Еще одним важным шагом по пути обновления рынка труда в Украине станет модернизация Государственной службы занятости. Состоится постепенный переход этой структуры к сервисно-ориентированной модели развития человеческого капитала и поддержке социально незащищенных категорий населения, добавляют в министерстве.

Ранее Правительство согласовало новую систему финансирования высшего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.