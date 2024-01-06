Украли из квартиры ювелирные изделия и почти 5 млн грн: в Харькове задержали злоумышленников

Мужчины разработали преступный план похищения имущества из квартиры в Харькове.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении двоим мужчинам по факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, соединенных с проникновением в жилье.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, двое знакомых мужчин в возрасте 43 и 25 лет разработали преступный план похищения имущества из квартиры по ул. Академика Барабашова.

«4 января 2024 года они приехали по указанному адресу. 25-летний вор остался «следить за обстановкой» в авто, а 43-летний мужчина пошел в квартиру», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что с помощью отмычек он открыл входную дверь квартиры и похитил золотые украшения и денежные средства в украинской и иностранной валютах на общую сумму почти 5 млн гривен.

Правоохранители задержали мужчин, а следственным судьей Киевского районного суда г. Харькова обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908400 грн.

«Прокуроры готовят апелляционные жалобы на указанные решения с целью увеличения суммы залога», - отмечают в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.