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  1. В Україні

Викрали з квартири ювелірні вироби та майже 5 млн грн: у Харкові затримали зловмисників

12:22, 6 січня 2024
Чоловіки розробили злочинний план викрадення майна з квартири у Харкові.
Викрали з квартири ювелірні вироби та майже 5 млн грн: у Харкові затримали зловмисників
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у житло.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, двоє знайомих чоловіків віком 43 та 25 років розробили злочинний план викрадення майна з квартири по вул. Академіка Барабашова.

«4 січня 2024 року вони приїхали за вказаною адресою. 25-річний крадій залишився «слідкувати за обстановкою» в авто, а 43-річний чоловік пішов до квартири», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що з допомогою відмичок він відкрив вхідні двері квартири та викрав звідти золоті прикраси та грошові кошти в українській та іноземній валютах на загальну суму майже 5 млн гривень.

Правоохоронці затримали чоловіків, а слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908400 грн.

«Прокурори готують апеляційні скарги на вказані рішення з метою збільшення суми застави», - зазначають у прокуратурі.

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