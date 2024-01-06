Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

  1. В Україні

Надомна робота та нефіксований робочий час: Мінекономіки розробило проєкт нового Трудового кодексу

12:03, 6 січня 2024
Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у новому законодавстві про працю легалізують різноманітні форми зайнятості.
Надомна робота та нефіксований робочий час: Мінекономіки розробило проєкт нового Трудового кодексу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністерство економіки повідомило, що підготувало проєкт нового Трудового кодексу, який, зокрема, легалізує такі форми зайнятості, як дистанційна робота, надомна робота та нефіксований робочий час, передає пресслужба міністерства.

Зазначається, що у січні стартує обговорення його з усіма зацікавленими сторонами.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми, яким понад пів століття. У новому законодавстві про працю ми, нарешті, легалізуємо різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час», - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, планується діджиталізувати збір інформації про працівника, тому більше не потрібні будуть паперові трудові книжки.

«Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета – створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод», - зазначила Свириденко.

Вона також додала, що у 2024 році Мінекономіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю.

Раніше Юлія Свириденко заявляла, що Україна залучила іноземних інвестицій на $2,9 млрд, такої динаміки не очікував ніхто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду