Надомна робота та нефіксований робочий час: Мінекономіки розробило проєкт нового Трудового кодексу

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у новому законодавстві про працю легалізують різноманітні форми зайнятості.

Міністерство економіки повідомило, що підготувало проєкт нового Трудового кодексу, який, зокрема, легалізує такі форми зайнятості, як дистанційна робота, надомна робота та нефіксований робочий час, передає пресслужба міністерства.

Зазначається, що у січні стартує обговорення його з усіма зацікавленими сторонами.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми, яким понад пів століття. У новому законодавстві про працю ми, нарешті, легалізуємо різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час», - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, планується діджиталізувати збір інформації про працівника, тому більше не потрібні будуть паперові трудові книжки.

«Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета – створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод», - зазначила Свириденко.

Вона також додала, що у 2024 році Мінекономіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю.

Раніше Юлія Свириденко заявляла, що Україна залучила іноземних інвестицій на $2,9 млрд, такої динаміки не очікував ніхто.

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