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  1. В Україні

Україна залучила іноземних інвестицій на $2,9 млрд, такої динаміки не очікував ніхто – Юлія Свириденко

20:49, 31 грудня 2023
За словами Юлії Свириденко, Україна вийшла на рівень 2021 року.
Україна залучила іноземних інвестицій на $2,9 млрд, такої динаміки не очікував ніхто – Юлія Свириденко
Джерело фото: Юлія Свириденко
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Україна впродовж року активно працювала над залученням інвестицій в економіку. Як пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко, однією із цілей у 2023 році було залучення інвестицій у реальний сектор та загалом економічне зростання завдяки ним.

«В результаті — попри другий рік повномасштабної війни, ми спостерігаємо зростання рівня прямих іноземних інвестицій. Такої динаміки не очікував ніхто —  ні міжнародні експерти, ні українські. За січень-серпень чистий приплив інвестицій становив $2,9 млрд. Ми вийшли на рівень 2021 року», - зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, Україна розвивала три основні напрями, над якими працювала в цьому році та планує продовжити роботу в наступному:

  • доступ до фінансування;
  • страхування воєнно-політичних ризиків;
  • державна підтримка та стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки.

«В підсумку, зустрічі з іноземними компаніями впродовж цього року чітко показали, що іноземні компанії готові локалізувати свої потужності в Україні. Але хочуть бачити дуже конкретні проєкти та пропозиції. Частково ми втілюємо це завдяки плану в рамках Ukraine Facility», - зазначила міністерка.

Юлія Свириденко наголосила, що саме завдяки консультаціям із бізнесом було напрацьовано пул конкретних інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях, які можуть дати найбільший вплив на економічне зростання і у наступному році планується посилити роботу у цьому напрямку.

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