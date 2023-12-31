Україна залучила іноземних інвестицій на $2,9 млрд, такої динаміки не очікував ніхто – Юлія Свириденко

За словами Юлії Свириденко, Україна вийшла на рівень 2021 року.

Джерело фото: Юлія Свириденко

Україна впродовж року активно працювала над залученням інвестицій в економіку. Як пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко, однією із цілей у 2023 році було залучення інвестицій у реальний сектор та загалом економічне зростання завдяки ним.

«В результаті — попри другий рік повномасштабної війни, ми спостерігаємо зростання рівня прямих іноземних інвестицій. Такої динаміки не очікував ніхто — ні міжнародні експерти, ні українські. За січень-серпень чистий приплив інвестицій становив $2,9 млрд. Ми вийшли на рівень 2021 року», - зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, Україна розвивала три основні напрями, над якими працювала в цьому році та планує продовжити роботу в наступному:

доступ до фінансування;

страхування воєнно-політичних ризиків;

державна підтримка та стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки.

«В підсумку, зустрічі з іноземними компаніями впродовж цього року чітко показали, що іноземні компанії готові локалізувати свої потужності в Україні. Але хочуть бачити дуже конкретні проєкти та пропозиції. Частково ми втілюємо це завдяки плану в рамках Ukraine Facility», - зазначила міністерка.

Юлія Свириденко наголосила, що саме завдяки консультаціям із бізнесом було напрацьовано пул конкретних інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях, які можуть дати найбільший вплив на економічне зростання і у наступному році планується посилити роботу у цьому напрямку.

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