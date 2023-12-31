Президент привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

Володимир Зеленський зазначив, що новий рік буде таким, яким ми його хочемо бачити та зробимо.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців із прийдешнім новим 2024 роком і наголосив, що новий рік буде таким, яким ми його зробимо.

«Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо.

Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч.

І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо.

Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві.

Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу», - зазначив Президент.

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