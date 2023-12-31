Президент поздравил украинцев с наступающим новым годом: Каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно

Владимир Зеленский отметил, что новый год будет таким, каким мы его хотим видеть и сделаем.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с наступающим новым 2024 годом и отметил, что новый год будет таким, каким мы его сделаем.

«Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо.

Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч.

І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо.

Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві.

Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу», - зазначив Президент.

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