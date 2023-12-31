Комендант Киевской области разъяснил, будут ли на блокпостах выдавать повестки

Повестки на блокпостах будут выдавать только по установленному порядку, это не будет массовой раздачей, как это, возможно, себе представляют люди, отметил он.

Источник фото: ТСН.ua

По словам коменданта Киевской области Руслана Олейника, в области с 28 декабря по 6 января будут проводиться контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности. Они будут проведены по поручению начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и согласованы с военным командованием.

Как рассказал подполковник Руслан Олейник в интервью «ТСН», цель этих мероприятий – выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Также предусмотрено выполнение задач по проверке, досмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия», — пояснил он.

Как отметил Олейник, в этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, ведь это комплекс задач по вопросам безопасности и все мероприятия плановые.

На вопрос, будут ли на блокпостах выдавать повестки, комендант области отметил, что только по установленному порядку.

«Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске, как такое, что уклоняется от призыва или не возобновившее учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, что в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки.

Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА», - подчеркнул он.

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