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1 января — какой сегодня праздник, все об этом дне

08:03, 1 января 2024
В Украине и в мире отмечают Новый год.
1 января — какой сегодня праздник, все об этом дне
Изображение: freepik.com
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В понедельник, 1 января, в Украине и мире отмечают Новый год. Этот праздник празднуют во многих уголках планеты, а новогодние подарки и искренние поздравления создают теплую атмосферу.

Кроме того сегодня отмечают День всемирных молитв за мир. Это событие основал папа римский Павел IV. Впервые праздник был отмечен в 1967 году, а два года спустя Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным. Священники в этот день обращаются к верующим всего мира с посланием миру, призывают прекратить вражду, бороться с любыми проявлениями насилия.

Какие интересные события произошли 1 января в истории:

  • 1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;
  • 1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;
  • 1880 год — издают во Львове первое число дневника «Дело», который выходил до начала Второй мировой войны;
  • 1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета «Буковина», редактором которой был писатель и общественный деятель Юрий Федькович;
  • 1909 год – в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;
  • 1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;
  • 1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;
  • 1983 год — «Arpanet» изменит основной протокол с NCP на TCP/IP, что и приводит к появлению современного интернета.

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