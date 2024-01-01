1 января — какой сегодня праздник, все об этом дне

В понедельник, 1 января, в Украине и мире отмечают Новый год. Этот праздник празднуют во многих уголках планеты, а новогодние подарки и искренние поздравления создают теплую атмосферу.
Кроме того сегодня отмечают День всемирных молитв за мир. Это событие основал папа римский Павел IV. Впервые праздник был отмечен в 1967 году, а два года спустя Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным. Священники в этот день обращаются к верующим всего мира с посланием миру, призывают прекратить вражду, бороться с любыми проявлениями насилия.
Какие интересные события произошли 1 января в истории:
- 1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;
- 1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;
- 1880 год — издают во Львове первое число дневника «Дело», который выходил до начала Второй мировой войны;
- 1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета «Буковина», редактором которой был писатель и общественный деятель Юрий Федькович;
- 1909 год – в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;
- 1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;
- 1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;
- 1983 год — «Arpanet» изменит основной протокол с NCP на TCP/IP, что и приводит к появлению современного интернета.
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