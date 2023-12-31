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Правительство Израиля одобрило назначение нового главы МИД

23:59, 31 декабря 2023
Кадровые изменения теперь должен утвердить парламент Израиля.
Правительство Израиля одобрило назначение нового главы МИД
Источник фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильское правительство в воскресенье, 31 декабря, одобрило назначение Исраэля Каца на должность министра иностранных дел вместо Эли Коэна, который станет министром энергетики в рамках предварительно согласованной ротации министров.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на заявление правительства Израиля.

Кадровые изменения теперь должен утвердить парламент Израиля.

Кроме того, правительство также дало зеленый свет на проведение муниципальных выборов, которые состоятся в феврале, при условии одобрения парламентом.

«Обычно мы не проводим выборы в военное время, но эти выборы были назначены заранее», - заявили в офисе премьер-министра Израиля, добавив, что выборы уже раз переносились.

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