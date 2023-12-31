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Уряд Ізраїлю схвалив призначення нового глави МЗС

23:59, 31 грудня 2023
Кадрові зміни тепер має затвердити парламент Ізраїлю.
Уряд Ізраїлю схвалив призначення нового глави МЗС
Джерело фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Ізраїльський уряд у неділю, 31 грудня, схвалив призначення Ісраеля Каца на посаду міністра закордонних справ замість Елі Коена, який стане міністром енергетики в рамках попередньо узгодженої ротації міністрів.

Про це повідомляє «Reuters» із посиланням на заяву уряду Ізраїлю.

Кадрові зміни тепер має затвердити парламент Ізраїлю.

Крім того, уряд також дав зелене світло на проведення муніципальних виборів, які відбудуться в лютому, за умови схвалення парламентом.

«Зазвичай ми не проводимо вибори у воєнний час, але ці вибори були призначені заздалегідь», — заявили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю, додавши, що вибори вже раз переносилися.

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