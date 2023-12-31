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  1. В Україні

Володимир Зеленський нагородив майже 700 воїнів

17:14, 31 грудня 2023
Президент підписав кілька указів про відзначення майже 700 українських військових.
Володимир Зеленський нагородив майже 700 воїнів
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Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення нагородами українських військових.

Про це він сказав у вечірньому зверненні напередодні Нового року.

«Напередодні я підписав кілька указів – указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність. І хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів», - сказав Президент. – «Усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені і яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки. Сила та гордість нашого народу. І я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз! Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо і зараз, у цей день, – Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла».

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