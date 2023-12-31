Як правильно зберігати їжу після новорічного застілля

Основні правила зберігання новорічних смаколиків.

Традиційно на новорічний стіл готують багато їжі, яка зазвичай залишається після свята. Щоправда, більшість зі страв насправді мають дуже короткий термін придатності, тому краще не намагатись повністю закласти стіл смаколиками.

Слід запам’ятати, що заправлений салат не може зберігатися довго навіть у холодильнику. Тому краще салат та соус змішувати перед вживанням.

Готові страви краще містити у закритому контейнері. При цьому для зберігання не варто використовувати металевий посуд – у такому разі заготівля зіпсується швидше.

Термін зберігання салату залежить від інгредієнтів. Наприклад, якщо у складі страви мариновані продукти, зберігати їх можна трохи більше 36 годин. Якщо ви приготували салат із риби чи морепродуктів, то вже через 12 годин його їсти не можна. А от якщо салат складається з консервованих овочів або відварених яєць, термін його зберігання не більше 6 годин.

Як правильно зберігати їжу після свята?

Всі страви необхідно зберігати в контейнерах, що щільно закриваються, а, наприклад, нарізку можна загорнути в харчову плівку. Все це потрібно робити для захисту від шкідливих бактерій.

Ковбаси чи копчену рибу бажано нарізати стільки, скільки плануєте з'їсти.

Нарізку варених ковбас та шинки краще вжити за добу, а сирокопченості та солону рибу - за 2-3 дні.

Запечене м'ясо треба тримати в холодильнику не більше 48 годин. Курятину, як і будь-яке м'ясо птиці, можна зберігати в холодильнику максимум дві доби.

Свіжі або приготовлені морепродукти зберігаються менше від усіх інших страв. Сирі морепродукти можуть залишатися в холодильнику не довше доби, а приготовлені — максимум два дні.

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