Венеція заборонить великі туристичні групи та гучномовці

Заборону використання гучномовців обґрунтували тим, що вони можуть «спричинити плутанину та заворушення».

Фото: AP /Luca Bruno

У Венеції оголосили про нові обмеження на розмір туристичних груп, що є останнім кроком, спрямованим на зменшення тиску масового туризму на знамените місто каналів. Про це пише BBC.

Починаючи з червня, групи будуть обмежені до 25 осіб, що становить приблизно половину місткості туристичного автобуса, а використання гучномовців, "які можуть спричинити плутанину і заворушення", буде заборонено, йдеться в заяві міської влади.

Відповідальна за безпеку Елізабетта Пеше заявила, що ці заходи спрямовані на поліпшення пересування груп через історичний центр Венеції, а також через популярні серед туристів острови Мурано, Бурано і Торчелло.

Раніше місто оголосило про плани випробувати новий збір для одноденних туристів. Збір у розмірі 5 євро з людини буде застосовуватися у 29 пікових днів з квітня до середини липня, включаючи більшість вихідних. Він покликаний регулювати скупчення людей, заохочувати триваліші візити та покращити якість життя мешканців Венеції.

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