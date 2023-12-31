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Венеция запретит большие туристические группы и громкоговорители

22:59, 31 декабря 2023
Запрет использования громкоговорителей обосновали тем, что они могут «вызвать путаницу и беспорядки».
Венеция запретит большие туристические группы и громкоговорители
Фото: AP /Luca Bruno
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В Венеции объявили о новых ограничениях на размер туристических групп, что является последним шагом, направленным на уменьшение давления массового туризма на знаменитый город каналов. Об этом пишет BBC.

Начиная с июня, группы будут ограничены до 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса, а использование громкоговорителей, "которые могут повлечь за собой путаницу и беспорядки", будет запрещено, говорится в заявлении городских властей.

Ответственная за безопасность Элизабетта Пеше заявила, что эти меры направлены на улучшение передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через популярные среди туристов острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Ранее город объявил о планах опробовать новый сбор для однодневных туристов. Сбор в размере 5 евро с человека будет применяться в 29 пиковых дней с апреля по середину июля, включая большинство выходных. Он призван регулировать скопления людей, поощрять более длительные визиты и улучшить качество жизни Венеции.

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