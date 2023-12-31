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Разведка назвала главные цели оккупантов на 2024 год

22:27, 31 декабря 2023
В ГУР сообщили, что в 2024 году рф усилит репрессивную внутреннюю политику.
Разведка назвала главные цели оккупантов на 2024 год
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Оккупанты считают, что долгая война в Украине может привести к дестабилизации внутри самой рф, поэтому, похоже, в 2024 году государство-агрессор усилит репрессивную внутреннюю политику. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается москвой как угроза, что в будущем может привести к "намного большим проблемам", - добавили в ГУР.

Тотальное отвращение и пренебрежение к россии в украинском обществе оккупанты характеризуют как особую опасность. В частности, в стране-агрессорке считают критическим для себя переход русскоговорящих граждан Украины на родной язык.

Разведка подчеркнула, что возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения общественный консенсус является "источником глубокой фрустрации вождей в Кремле".

"Чтобы снова "привлечь" бывших поклонников рф среди украинцев, московские "стратеги" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при разных сценариях "СВО". Что именно подразумевают в Кремле - не уточняют, но подчеркивают, что решить проблему внутри Украины в пользу россии можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками", - сообщила разведка.

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