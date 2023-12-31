Розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік

У ГУР повідомили, що у 2024 році рф посилить репресивну внутрішню політику.

Фото: ГУР

Окупанти вважають, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої рф, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Утвердження прозахідного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до "намного больших проблем", - додали в ГУР.

Тотальну огиду і зневагу до росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, в країні-агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

Розвідка наголосила, що суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є "джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі".

"Аби знову "привабити" колишніх прихильників росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ будущего для украинцев при разных сценариях "сво". Що саме мають на увазі в Кремлі - не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь росії можна тільки "кардинальной сменой элит и силовыми чисткам", - повідомила розвідка.

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