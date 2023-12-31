На Львівщині демонтували чотири радянські пам’ятники, відео

Пам’ятники радянським солдатам були на території Лопатинської територіальної громади.

В Червоноградському районі Львівської області демонтували чотири пам’ятники радянським солдатам. Вони стали останніми такими об’єктами на території всієї області, повідомили в ініціативній групі «Декомунізація Львівщини».

«Цей день настав! Вчора силами ветеранів російсько-української війни з руху «Суспільство майбутнього» та ГО «Коло Честі», представників обласної декомунізаційної робочої групи, а також небайдужих підприємців було демонтовано останні на Львівщині 4 пам’ятники із зображенням радянських окупантів, які знаходились на території Лопатинської територіальної громади», – йдеться у повідомленні ініціативи.

Памятники знесли у селах Сморжів, Нивиці, а також селищах Лопатин та Куликів.

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