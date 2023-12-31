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Які дитячі новорічні подарунки не оподатковуються: роз’яснення

17:51, 31 грудня 2023
У 2023 році вартість подарунка дітям працівників у розмірі 1675 грн не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Які дитячі новорічні подарунки не оподатковуються: роз’яснення
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Податкова служба у Рівненській області пояснила, які дитячі новорічні подарунки не оподатковуються.

Зазначається, що оподаткування новорічних подарунків регулюють норми пп. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Закон України «Про звільнення від оподаткування коштів, які спрямовуються на проведення новорічно - різдвяних свят для дітей і на придбання дитячих подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117 (далі – Закон). Працює цей закон постійно, тобто щороку, однак, має свої часові рамки – з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року. 

Зокрема, не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Тобто, у 2023 році вартість подарунка дітям працівників у розмірі 1675 грн не оподатковується ПДФО та військовим збором. Якщо подарунок коштує більше, то суму перевищення  доведеться оподатковувати  ПДФО та військовим збором.

При цьому базою оподаткування ПДФО буде вартість подарунка, збільшена на відповідний натуральний коефіцієнт (у 2023 році — 1,219512) за правилами оподаткування додаткового блага відповідно до п. 164.5 ПКУ.

З метою утримання військового збору таку базу визначати не потрібно. Військовий збір утримуватиметься з вартості подарунка без застосування натурального коефіцієнта.

Із вартості зазначених подарунків ЄСВ не обчислюється, оскільки такі подарунки надаються працівникам для їхніх дітей до свята — Нового року. 

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