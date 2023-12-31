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  1. В Украине

Какие детские новогодние подарки не облагаются налогом: разъяснение

17:51, 31 декабря 2023
В 2023 году стоимость подарка детям работников в размере 1675 грн не облагается НДФЛ и военным сбором.
Какие детские новогодние подарки не облагаются налогом: разъяснение
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Налоговая служба в Ровенской области объяснила, какие детские новогодние подарки не облагаются налогом.

Отмечается, что налогообложение новогодних подарков регулируется нормами пп. 165.1.39 ст. 165 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) и Законом Украины «Об освобождении от налогообложения средств, направляемых на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских подарков» от 30.11.2000 г. № 2117 (далее – Закон). Работает этот закон постоянно, то есть каждый год, однако, имеет свои временные рамки – с 15 ноября текущего года по 15 января следующего года.

В частности, не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) — в части, не превышающей 25 % одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, кроме денежных выплат в любой сумме.

То есть, в 2023 году стоимость подарка детям работников в размере 1675 грн не облагается НДФЛ и военным сбором. Если подарок стоит больше, то сумму превышения придется облагать НДФЛ и военным сбором.

При этом базой налогообложения НДФЛ будет стоимость подарка, увеличенная на соответствующий натуральный коэффициент (в 2023 году – 1,219512) по правилам налогообложения дополнительного блага в соответствии с п. 164.5 НКУ.

В целях содержания военного сбора такую базу определять не нужно. Военный сбор будет содержаться по стоимости подарка без применения натурального коэффициента.

Из стоимости указанных подарков ЕСВ не исчисляется, поскольку такие подарки предоставляются работникам для их детей к празднику - Новому году.

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