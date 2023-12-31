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Административный сбор за госрегистрацию в 2024 году: что изменится с 1 января для бизнеса

17:32, 31 декабря 2023
Сколько нужно платить в 2024 году.
Административный сбор за госрегистрацию в 2024 году: что изменится с 1 января для бизнеса
Изображение: freepik.com
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Административный сбор и плата за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который законом определен на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы для регистрационного действия или запроса о предоставлении сведений из реестра. Эти суммы округляются до ближайших 10 гривен.

Об этом сообщают специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2024 года, составляет 3 028 гривен.

Не предусмотрено взимание административного сбора за государственную регистрацию в следующих случаях:

  • внесение изменений в информацию о профессиональных союзах, их организациях или объединениях;
  • изменения в информации о юридическом лице, физическом лице - предпринимателе и общественном формировании, которое не является юридическим лицом, включая изменения в уставных документах, связанные с их адаптацией к требованиям законов;
  • изменения в информации о юридических лицах и их документах, связанных с административно-территориальной реформой Украины, а также изменения адреса юридического лица или места жительства физического лица через переименование улиц, площадей и т.п.

Если законами определен срок адаптации, административный сбор не взимается при внесении изменений в определенный этими законами срок.

Если в государственной регистрации отказано, административный сбор не возвращается. В случае, если заявитель повторно представляет документы для регистрации в течение месяца после отказа, административный сбор не взимается.

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