Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА и Службе судебной охраны определили, как будет выглядеть новая униформа сотрудников Судебной охраны и как ее правильно носить

У Генерала Службы судебной охраны на погонах расстояние от «дубовой ветви» до начала звезды должно составлять не менее 5 миллиметров.

Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

  1. В Украине

Бойцы ВСУ показали «подарки» для врага на Новый год, видео

20:22, 31 декабря 2023
Воины говорят, что готовят запускать по оккупантам «праздничные салюты».
Бойцы ВСУ показали «подарки» для врага на Новый год, видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, какие "подарки" они готовят на Новый год для захватчиков. Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На видео защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады (95 ОДШБр) пишут черными маркерами на ракетах "С Новым 2024 годом", а затем запускают их в сторону российских оккупационных войск.

"Работаем по пехоте, также по их укреплениям, но если появляется БМП, мы с радостью отрабатываем... Готовим праздничные подарочки, которые подарят любовь, заботу, много радости, будем запускать праздничные салюты", - сказал воин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду