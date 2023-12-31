Бойцы ВСУ показали «подарки» для врага на Новый год, видео

Воины говорят, что готовят запускать по оккупантам «праздничные салюты».

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, какие "подарки" они готовят на Новый год для захватчиков. Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На видео защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады (95 ОДШБр) пишут черными маркерами на ракетах "С Новым 2024 годом", а затем запускают их в сторону российских оккупационных войск.

"Работаем по пехоте, также по их укреплениям, но если появляется БМП, мы с радостью отрабатываем... Готовим праздничные подарочки, которые подарят любовь, заботу, много радости, будем запускать праздничные салюты", - сказал воин.

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