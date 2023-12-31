Бійці ЗСУ показали «подарунки» для ворога на Новий рік, відео

Воїни кажуть, що готують запускати по окупантах «святкові салюти».

Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, які "подарунки" вони готують на Новий рік для загарбників. Відповідне відео опублікував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

На відео захисники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади (95 ОДШБр) пишуть чорними маркерами на ракетах "З Новим 2024 роком", а потім запускають їх у бік російських окупаційних військ.

"Працюємо по піхоті, також по їхнім укріпленням, але якщо з'являється БМП, ми з радістю відпрацьовуємо... Готуємо святкові подаруночки, які подарують любов, піклування, багато радості, будемо запускати святкові салюти", - сказав воїн.

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