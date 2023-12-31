Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Вступил в силу закон о новых правилах исчисления сроков досудебного расследования – отмене правок Лозового

1 января вступил в силу закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

1 января вступил в силу закон, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидируется как структурное подразделение ОГП

САП будет ликвидирована как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генпрокурора, а прокуроры и другие работники САП переводятся с их согласия

КРЕС: Орган надзора за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия должен быть создан внутри судебной власти

Консультативный совет европейских судей в своем Заключении подчеркнул, что надзор за данными судебной власти, получаемыми в процессе осуществления правосудия, может представлять значительный риск для независимости, если его будет осуществлять исполнительный орган, а не орган внутри судебной системы.

  1. Видео
  2. / В Украине

Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками и спели «Щедрик»: видео

16:49, 31 декабря 2023
Амбассадоры поздравили украинцев с праздниками.
Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками и спели «Щедрик»: видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Мировые звезды Марк Гемилл, Тимоти Снайдер, Кэтрин Винник и другие, которые являются послами платформы UNITED24, поздравили Украину с праздниками исполнением песни «Щедрик».

«Щедрик», написанный украинским композитором Николаем Леонтовичем, — одна из популярнейших рождественских песен уже более 120 лет. В 1930-х американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский издал английскую версию «Щедрика» - Carol of the Bells – которая стала международным гимном Рождества.

Также возле колокольни Киево-Печерской лавры впервые прозвучал «Щедрик».

А в НБУ презентовали набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов». Набор из трех серебряных памятных монет посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке «Щедрик».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду