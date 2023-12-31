Ярослава Магучих и Александр Желтяков стали лучшими спортсменами 2023 года

Ярославу Магучих и Александра Желтякова признали лучшими спортсменами 2023 года.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Так, по решению Экспертной комиссии НОК Украины по итогам 2023 года:
«Лучшей спортсменкой 2023 года» стала Ярослава Магучих – чемпионка мира и ІІІ Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту);
«Лучшим юным спортсменом 2023 года» признан Александр Желтяков – двукратный чемпион мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладатель олимпийского норматива (на дистанциях 100 и 200 м на спине).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.