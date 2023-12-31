Ярослава Магучих и Александр Желтяков стали лучшими спортсменами 2023 года

Экспертная комиссия НОК Украины определила лучших спортсменов этого года.

Источник фото: noc-ukr.org

Ярославу Магучих и Александра Желтякова признали лучшими спортсменами 2023 года.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Так, по решению Экспертной комиссии НОК Украины по итогам 2023 года:

«Лучшей спортсменкой 2023 года» стала Ярослава Магучих – чемпионка мира и ІІІ Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту);

«Лучшим юным спортсменом 2023 года» признан Александр Желтяков – двукратный чемпион мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладатель олимпийского норматива (на дистанциях 100 и 200 м на спине).

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