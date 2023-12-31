Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков стали найкращими спортсменами 2023 року

Експертна комісія НОК України визначила найкращих спортсменів цього року.

Джерело фото: noc-ukr.org

Ярославу Магучіх та Олександра Желтякова визнали найкращими спортсменами 2023 року.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Так, за рішенням Експертної комісії НОК України за підсумками 2023 року:

«Найкращою спортсменкою 2023 року» стала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту);

«Найкращим юним спортсменом 2023 року» визнано Олександра Желтякова – дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу (на дистанціях 100 та 200 м на спині).

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