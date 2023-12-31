Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК

Законопроект Міноборони про посилення мобілізації передбачає можливість звільняти поліцейських у зв'язку з мобілізацією, а також пропонує покласти на них нові обов’язки з доставки ухилянтів до ТЦК.

У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо

Нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів обіцяють зробити більш захищеними від підробок.

Більшість держслужбовців переконана, що закони в Україні не працюють належним чином – НАДС

Майже 70% держслужбовців вважають, що в Україні закони працюють «тільки на обрану частину населення».

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

  1. В Україні

Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков стали найкращими спортсменами 2023 року

16:31, 31 грудня 2023
Експертна комісія НОК України визначила найкращих спортсменів цього року.
Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков стали найкращими спортсменами 2023 року
Джерело фото: noc-ukr.org
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Ярославу Магучіх та Олександра Желтякова визнали найкращими спортсменами 2023 року.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Так, за рішенням Експертної комісії НОК України за підсумками 2023 року:

«Найкращою спортсменкою 2023 року» стала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту);

«Найкращим юним спортсменом 2023 року» визнано Олександра Желтякова –  дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу (на дистанціях 100 та 200 м на спині).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду