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  1. Судова практика
  2. / Касаційний цивільний суд

У КЦС ВС роз’яснили значення договору в приватному праві

16:13, 31 грудня 2023
У КЦС ВС навели декілька постанов, у яких суд визнав акти органів влади такими, що не є актами цивільного законодавства, а тому не можуть регулювати договірні відносини.
У КЦС ВС роз’яснили значення договору в приватному праві
Джерело фото: Верховний Суд
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У Верховному Суді провели захід для студентів, в межах якого роз’яснили тему «Значення договору в приватному праві».

Під час лекції суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді звернув увагу на пріоритетність норм ЦК України щодо договірного права над нормами інших законів і навів декілька постанов, у яких КЦС ВС визнав акти органів влади такими, що не є актами цивільного законодавства, а тому не можуть регулювати договірні відносини.

Зокрема, у постанові від 23 листопада 2023 року у справі № 757/42452/20 КЦС ВС вказав, що на рівні Конституції України та закону не передбачено можливості НБУ регулювати вимоги щодо форми такого одностороннього правочину, як відмова від договору банківського вкладу.

Суддя звернув увагу й на постанову КЦС ВС від 26 квітня 2023 року у справі № 569/20334/2, яка стосується моменту виникнення права власності на автомобіль. Суд зазначив, що за загальним правилом право власності на рухому річ виникає з моменту передачі майна, але за допомогою такого універсального регулятора приватних відносин, як договір, його сторони можуть самостійно визначити момент виникнення права власності на рухоме майно.

Сторони договору можуть також регулювати, зокрема, питання про: вчинення між ними односторонніх правочинів, підстави для односторонньої відмови і коли ці правочини породжують відповідні правові наслідки щодо зміни договору (постанова КЦС ВС від 26 жовтня 2022 року у справі № 761/13409/15-ц); підстави для односторонньої відмови або їх відсутність, чи коли одна зі сторін набуває право на односторонню відмову (постанова КЦС ВС від 2 листопада 2022 року у справі № 146/1094/21); визначення моменту, з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок односторонньої відмови від договору. У випадку якщо сторони не встановили моменту, з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок односторонньої відмови від нього, то, враховуючи, що такий односторонній правочин належить до тих, що розраховані на їх сприйняття іншими особами, таким моментом є момент одержання іншою стороною повідомлення про відмову від договору (постанова КЦС ВС від 24 травня 2023 року у справі № 756/420/17).

У постанові від 13 квітня 2022 року у справі № 757/62043/18-ц КЦС ВС наголосив, що приватноправовий інструментарій (зокрема, вчинення договору не для регулювання цивільних відносин і не для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків) не має використовуватися учасниками цивільного обороту для невиконання публічних обов’язків, звільнення майна з-під арешту в публічних відносинах або уникнення арешту та/або можливої конфіскації. Тобто в таких випадках договір не виконує функцію регулятора.

Суддя також пояснив, як формувалося застосування правила тлумачення favor contractus (тлумачення договору на користь дійсності), наголосив на його важливості для цивільного обороту. При цьому він звернув увагу на постанову КЦС ВС від 10 березня 2021 року у справі № 607/11746/17, в якій міститься висновок про те, що з урахуванням принципів цивільного права, зокрема добросовісності, справедливості та розумності, сумніви щодо дійсності, чинності та виконуваності договору (правочину) мають тлумачитися судом на користь його дійсності, чинності та виконуваності. Згодом правило тлумачення favor contractus застосувала й ОП КЦС (постанова ОП КЦС ВС від 5 грудня 2022 року у справі № 753/8945/19).

У постанові від 2 листопада 2022 року у справі № 146/1094/21 КЦС ВС акцентував, що при застосуванні умов договору в процесі вирішення спору суд здійснює тлумачення змісту договору навіть за відсутності відповідної позовної вимоги.

Також студенти змогли взяти участь в модельному судовому засіданні, під час якого виступали на боці кожної сторони «справи» та наводили аргументи на користь їхньої правової позиції.

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