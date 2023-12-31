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  1. У світі

Товари, які найбільше виросли та втратили у ціні: оцінка стану товарних ринків у 2023 році

15:54, 31 грудня 2023
Скраплений природний газ виявився у топі товарів, які найбільше втратили у ціні в цьому році.
Товари, які найбільше виросли та втратили у ціні: оцінка стану товарних ринків у 2023 році
Зображення: freepik.com
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Після закриття останніх біржових операцій 2023 року визначились товарні позиції, які зазнали максимального зростання цін, та ті, які максимально втратили у вартості. Як повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Reuters підбив оцінку стану товарних ринків у 2023 році.

Топ-10 товарів, які зростали у ціні:

  • какао – плюс 72,1% (максимум за 46 років);
  • залізна руда – плюс 54,4%;
  • рис – плюс 43,4%;
  • кава Арабіка – плюс 18,4%;
  • натуральний каучук – плюс 17,4%;
  • коксівне вугілля – плюс 15,6%;
  • золото – плюс 13,5%;
  • білий цукор – плюс 12,3%;
  • цукор-сирець – плюс 8,6%;
  • кокс – плюс 5,5%.

Топ-10 товарів, які найбільше втратили у ціні:

  • вугілля Newcastle (Австралія) – мінус 64,0%;
  • скраплений природний газ – мінус 57,5%;
  • нікель – мінус 44,4%;
  • природний газ (США) – мінус 43,3%;
  • паладій – мінус 36,6%;
  • кукурудза – мінус 30,1%;
  • соєва олія – мінус 25,2%;
  • канола – мінус 23,9%;
  • пшениця – мінус 20,2%;
  • соєве борошно – мінус 17,0%.

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