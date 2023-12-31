Товари, які найбільше виросли та втратили у ціні: оцінка стану товарних ринків у 2023 році

Після закриття останніх біржових операцій 2023 року визначились товарні позиції, які зазнали максимального зростання цін, та ті, які максимально втратили у вартості. Як повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Reuters підбив оцінку стану товарних ринків у 2023 році.
Топ-10 товарів, які зростали у ціні:
- какао – плюс 72,1% (максимум за 46 років);
- залізна руда – плюс 54,4%;
- рис – плюс 43,4%;
- кава Арабіка – плюс 18,4%;
- натуральний каучук – плюс 17,4%;
- коксівне вугілля – плюс 15,6%;
- золото – плюс 13,5%;
- білий цукор – плюс 12,3%;
- цукор-сирець – плюс 8,6%;
- кокс – плюс 5,5%.
Топ-10 товарів, які найбільше втратили у ціні:
- вугілля Newcastle (Австралія) – мінус 64,0%;
- скраплений природний газ – мінус 57,5%;
- нікель – мінус 44,4%;
- природний газ (США) – мінус 43,3%;
- паладій – мінус 36,6%;
- кукурудза – мінус 30,1%;
- соєва олія – мінус 25,2%;
- канола – мінус 23,9%;
- пшениця – мінус 20,2%;
- соєве борошно – мінус 17,0%.
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