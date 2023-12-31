Товари, які найбільше виросли та втратили у ціні: оцінка стану товарних ринків у 2023 році

Скраплений природний газ виявився у топі товарів, які найбільше втратили у ціні в цьому році.

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Після закриття останніх біржових операцій 2023 року визначились товарні позиції, які зазнали максимального зростання цін, та ті, які максимально втратили у вартості. Як повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Reuters підбив оцінку стану товарних ринків у 2023 році.

Топ-10 товарів, які зростали у ціні:

какао – плюс 72,1% (максимум за 46 років);

залізна руда – плюс 54,4%;

рис – плюс 43,4%;

кава Арабіка – плюс 18,4%;

натуральний каучук – плюс 17,4%;

коксівне вугілля – плюс 15,6%;

золото – плюс 13,5%;

білий цукор – плюс 12,3%;

цукор-сирець – плюс 8,6%;

кокс – плюс 5,5%.

Топ-10 товарів, які найбільше втратили у ціні:

вугілля Newcastle (Австралія) – мінус 64,0%;

скраплений природний газ – мінус 57,5%;

нікель – мінус 44,4%;

природний газ (США) – мінус 43,3%;

паладій – мінус 36,6%;

кукурудза – мінус 30,1%;

соєва олія – мінус 25,2%;

канола – мінус 23,9%;

пшениця – мінус 20,2%;

соєве борошно – мінус 17,0%.

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