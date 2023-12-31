У державному «Sense Bank» обрали головою правління Олексія Ступака

Він приступить до виконання обов'язків після погодження його кандидатури НБУ.

Джерело фото: sensebank.ua

Через чотири місяці після звільнення колишнього голови, наглядова рада АТ «Sense Bank» обрала головою правління Олексія Ступака. Він приступить до виконання обов'язків після погодження його кандидатури НБУ. Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

Зазначається, що на посаду голови правління відбувався запеклий конкурсний відбір. В рамках ретельного відбору було розглянуто понад 30 кандидатів.

Олексій Ступак має 21-річний досвід роботи в банківському секторі, зокрема в корпоративному бізнесі провідних українських банків. До команди «Sense Bank» приєднався у червні 2019 року, зокрема обіймав посаду директора з корпоративного бізнесу, після перейшов на посаду куратора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу, яку обіймає і зараз.

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