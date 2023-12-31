В государственном «Sense Bank» избрали главой правления Алексея Ступака

Он приступит к исполнению обязанностей после согласования его кандидатуры НБУ.

Источник фото: sensebank.ua

Через четыре месяца после увольнения бывшего главы наблюдательный совет АО «Sense Bank» избрал главой правления Алексея Ступака. Он приступит к исполнению обязанностей после согласования его кандидатуры НБУ. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что на должность главы правления проходил ожесточенный конкурсный отбор. В рамках тщательного отбора было рассмотрено более 30 кандидатов.

Алексей Ступак имеет 21-летний опыт работы в банковском секторе, в частности, в корпоративном бизнесе ведущих украинских банков. К команде «Sense Bank» присоединился в июне 2019 года, в частности, занимал должность директора по корпоративному бизнесу, после перешел на должность куратора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса, которую занимает и сейчас.

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