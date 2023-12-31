В Минздраве сообщили, кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания

Донором крови может стать дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, если у него нет противопоказаний.

В период войны донорство крови приобрело особый смысл, а также значение, поскольку помогает спасать жизнь как военных, так и гражданских. Кто может стать донором, сообщает Министерство здравоохранения.

Донором крови может быть:

дееспособный гражданин Украины от 18 лет;

иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.

Чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови.

"Советуем предварительно позвонить в центр крови, чтобы уточнить информацию об актуальных потребностях в донорах и определенных группах крови. Если на момент звонка не будет необходимости сдавать кровь безотлагательно, вам предложат сделать это в другой день, в определенное время. Также вас могут занести в базу доноров , чтобы связаться с вами при первой необходимости", - сообщает Минздрав.

Противопоказания:

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевания центральной нервной системы;

патологическая склонность к кровотечениям;

многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;

желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;

сахарный диабет;

инфекционные болезни;

злокачественные заболевания;

трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);

внутривенные или внутримышечные инъекции;

реципиенты ксенотрансплантатов.

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