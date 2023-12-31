В Минздраве сообщили, кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания

В период войны донорство крови приобрело особый смысл, а также значение, поскольку помогает спасать жизнь как военных, так и гражданских. Кто может стать донором, сообщает Министерство здравоохранения.
Донором крови может быть:
- дееспособный гражданин Украины от 18 лет;
- иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.
Чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови.
"Советуем предварительно позвонить в центр крови, чтобы уточнить информацию об актуальных потребностях в донорах и определенных группах крови. Если на момент звонка не будет необходимости сдавать кровь безотлагательно, вам предложат сделать это в другой день, в определенное время. Также вас могут занести в базу доноров , чтобы связаться с вами при первой необходимости", - сообщает Минздрав.
Противопоказания:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания центральной нервной системы;
- патологическая склонность к кровотечениям;
- многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
- желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
- сахарный диабет;
- инфекционные болезни;
- злокачественные заболевания;
- трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
- внутривенные или внутримышечные инъекции;
- реципиенты ксенотрансплантатов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.