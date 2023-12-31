В КГГА сообщили, как будет работать комендантский час и общественный транспорт в городе на праздники

Как будет работать общественный транспорт Киева.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киевской городской государственной администрации напомнили о правилах безопасности, комендантском часе и работе общественного транспорта в городе во время новогодних праздников.

Так, комендантский час в столице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. В это время запрещается находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Наземный общественный транспорт курсирует по улицам столицы до 22:30. Станции метрополитена в режиме перевозок работают ориентировочно до 22:20 (в зависимости от станции), в режиме укрытия – 46 подземных станций круглосуточно.

Также в столице запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск. Правоохранительные органы будут реагировать на такие случаи соответственно.

Как мы писали, Нацполиция увеличит количество полицейских экипажей на дорогах на рождественско-новогодние праздники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.