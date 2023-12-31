У КМДА повідомили, як працюватиме комендантська година та громадський транспорт у місті на свята

Як працюватиме громадський транспорт Києва.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Київській міській державній адміністрації нагадали, про правила безпеки, комендантську годину та роботу громадського транспорту у місті під час новорічних свят.

Так, комендантська година у столиці діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Наземний громадський транспорт курсує вулицями столиці до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20 (залежно від станції), у режимі укриття – 46 підземних станцій цілодобово.

Також у столиці заборонена реалізація (продаж, торгівля) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Правоохоронні органи реагуватимуть на такі випадки відповідно.

Як ми писали, Нацполіція збільшить кількість поліцейських екіпажів на дорогах на різдвяно-новорічні свята.

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