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Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

Верховний Суд висловився щодо позбавлення обвинуваченого можливості виступити з останнім словом

Апеляційний суд ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

Набув сили закон про нові правила обчислення строків досудового розслідування – скасування правок Лозового

1 січня набув чинності закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

1 січня набрав чинності закон, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП

САП буде ліквідовано як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

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На кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків, відео

12:33, 31 грудня 2023
На виїзд з України утворилися величезні черги, оскільки на кордоні посилили перевірку документів у виїжджаючих, відео.
На кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків, відео
Фото: ДПСУ
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На кордоні України утворилися величезні черги. Причина у посиленні перевірки документів чоловіків. Відео ситуації на кордоні публікують Телеграм-канали.

Люди кажуть, що посиленно перевіряють документи у осіб з інвалідністю та супроводжуючих, у багатодітних батьків, хто їде по "Шляху" та багатьох інших.

Прикордонники просять показувати військово-облікові документи з відстрочкою від мобілізації.

Деякі, кого не випускають, перекрили дорогу тим, хто в'їжджає. У черзі доводиться стояти вже більше доби.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що так Держприкордонслужба бореться з підробними документами, вимагаючи військово-облікові документи із записом про відстрочку.

Раніше у прикордонній службі повідомляли, що можуть вимагати документи ТЦК у багатодітних чоловіків.

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