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  1. В Україні

Адмінзбір у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно у 2024 році: що зміниться з січня

11:40, 1 січня 2024
З 1 січня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3028 гривні та мінімальної заробітної плати 7100 гривні.
Адмінзбір у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно у 2024 році: що зміниться з січня
Зображення: freepik.com
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З 1 січня 2024 року змінюється розмір адміністративного збору у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Згідно ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

З 1 січня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3028 гривні та мінімальної заробітної плати 7100 гривні.

Як повідомили у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника з 1 січня 2024 року становлять:

1) за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) – 300 грн.

За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  • у строк два робочі дні – 3030 грн.;
  • у строк один робочий день – 6060 грн.;
  • у строк 2 години – 15140 грн.

2) за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності – 150 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  • у строк два робочі дні – 1510 грн.;
  • у строк один робочий день – 3030 грн.;
  • у строк 2 години – 7570 грн.

3) за державну реєстрацію обтяжень речових прав – 150 грн.

4) за державну реєстрацію спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва – 300 грн.

5) за державну реєстрацію спеціального майнового права на майбутній об’єкт нерухомості – 355 грн (при мінімальній заробітній платі).

6) за державну реєстрацію обтяження майбутніх об’єктів нерухомості, включених до гарантійної частки – 71 грн (при мінімальній заробітній платі).

7) за державну реєстрацію права довірчої власності на отриманий в управління об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості – 30 грн.

8) за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 120 грн.

9) за отримання інформації з Державного реєстру в паперовій формі – 80 грн.

10) за надання відомостей з ДЗК у формі витягу – 151,40 грн.

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