Зміна акценту атаки, — у Повітряних силах пояснили, чому вночі збили менше половини шахедів

Більшість дронів були спрямувані у прифронтові райони.

Фото: АрміяInform

Російські окупанти почали використовувати шахеди для атак по прифронтовим територіям України, тому ЗСУ вночі 31 грудня збили 21 з 49 ворожих безпілотників Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти запустили безпілотники з трьох напрямків - мису Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської област.

Він наголосив, що більшість "шахедів" спрямували у прифронтові райони.

"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - підкреслив Ігнат.

Раніше запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз загарбники використовують їх для атак поблизу фронті. Ігнат розповів, що наявним українським винищувачам складно збити такі безпілотники, тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.