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Зміна акценту атаки, — у Повітряних силах пояснили, чому вночі збили менше половини шахедів

11:22, 31 грудня 2023
Більшість дронів були спрямувані у прифронтові райони.
Зміна акценту атаки, — у Повітряних силах пояснили, чому вночі збили менше половини шахедів
Фото: АрміяInform
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Російські окупанти почали використовувати шахеди для атак по прифронтовим територіям України, тому ЗСУ вночі 31 грудня збили 21 з 49 ворожих безпілотників Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти запустили безпілотники з трьох напрямків - мису Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської област.

Він наголосив, що більшість "шахедів" спрямували у прифронтові райони. 

"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - підкреслив Ігнат.

Раніше запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз загарбники використовують їх для атак поблизу фронті. Ігнат розповів, що наявним українським винищувачам складно збити такі безпілотники, тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.

"Знаєте, що "шахед" - ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може 5 разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що сили ППО збили 21 із 49 запущених шахедів.

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